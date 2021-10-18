Волонтеры собрались у дома в Вологде, где нашли тело девочки

Около дома, где вечером 18 октября нашли тело девятилетней девочки Сони Жаворонковой, которую искали последние сутки в Вологде, стихийно собрались волонтеры. Ребенка убили в доме, расположенном в Долгом переулке.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что девочка пропала 16 октября. Поиски начались 17 октября, так как мать решила, что дочь осталась ночевать у бабушки.

Сообщалось также, что ее последний раз видели с 30-летним мужчиной. Позже появилась информация о 40-летней психически нездоровой женщине, заманившей девочку и ее подружку в свою квартиру.

Убийца отпустила второго ребенка. Благодаря ее показаниям следователям удалось найти женщину.

В поиска пропавшей девочки участвовали более 640 человек.