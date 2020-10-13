Военный застрелил сослуживца в Крыму

Контрактник случайно выстрелил в своего сослуживца в военной части в Крыму. Он нарушил требования безопасности и лишил товарища жизни.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного военного округа.

Командование Черноморского флота начало проверять все обстоятельства гибели военного на службе.

В начале августа в военной части Владимирской области один из служащих во время плановых занятий по огневой подготовке смертельно ранил контрактника. Выстрел прогремел в момент разрядки оружия. Пуля попала одному из участников занятий в голову.