05 августа 2020, 20:54
Военный случайно застрелил сослуживца во Владимирской области
Военный из части во Владимирской области случайно застрелил сослуживца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Случайный выстрел произошел во время плановых занятий на одном из полигонов, где бойцы отрабатывали огневую подготовку.
Во время разрядки оружия один из солдат нарушил требования безопасности. В результате непреднамеренного выстрела он ранил одного из контрактников.
Пострадавшего военнослужащего срочно доставили в больницу. Но врачи спасти раненого не смогли.
В данный момент комиссия Западного военного округа вместе с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося.