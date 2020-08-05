Военный случайно застрелил сослуживца во Владимирской области

Случайный выстрел произошел во время плановых занятий на одном из полигонов, где бойцы отрабатывали огневую подготовку.

Во время разрядки оружия один из солдат нарушил требования безопасности. В результате непреднамеренного выстрела он ранил одного из контрактников.

Пострадавшего военнослужащего срочно доставили в больницу. Но врачи спасти раненого не смогли.

В данный момент комиссия Западного военного округа вместе с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося.