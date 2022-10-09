Учебный Су-24 разбился в Ростовской области | 360°

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Учебный Су-24 разбился в Ростовской области

Происшествия

09 октября 2022, 17:08

Учебный Су-24 разбился в Ростовской области

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Военный самолет разбился в поле у хутора в Ростовской области. Об этом сообщило интернет-издание Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что самолет (предположительно бомбардировщик Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки. По предварительной информации, он предназначался для учебных полетов и не нес на борту вооружений. Пилоты успели катапультироваться.

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Telegram-канал опубликовал снимок разбившегося воздушного судна посреди поля.

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Официальная информация по инциденту пока не поступала.

В конце августа бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Самолет направлялся на авиазавод для прохождения планового ремонта. Вооружения на борту также не было. Двум пилотам удалось катапультироваться, они получили серьезные переломы. Для их эвакуации был направлен поисково-спасательный вертолет. Очевидцы происшествия сообщили, что самолет загорелся в воздухе и упал в лесной полосе.

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