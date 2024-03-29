Происшествия 29 марта 2024, 14:46 Военный пенсионер спас семью, которую пытались заживо сжечь в Сочи Shot: в Сочи пенсионер спас людей, дом которых пытались поджечь двое парней Pxhere

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Военный пенсионер в Сочи спас троих людей, дом которых пытались поджечь двое парней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар пытался спровоцировать 20-летний студент местного колледжа. Он разозлился на девушку и ее родителей, которые запретили ей встречаться с ним. Ранним утром он взял с собой канистру с горючим. Вместе с 19-летним однокурсником попытался поджечь частный дом, расположенный на улице Голубые Дали, в котором проживает семья девушки.

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На это обратил внимание 50-летний военный пенсионер. Он живет в соседнем доме. Мужчина самостоятельно задержал поджигателей. По данным канала, пенсионер ранее занимался самбо.

Двух пытавшихся поджечь дом парней увезли в полицейский участок. Против них уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Юношам грозит 15 лет тюрьмы.

В Пермском крае мужчина поджег балкон дома местного жителя, который написал на него заявление в полицию. В результате пожара пострадавший скончался на месте. Его 62-летняя жена выжила.