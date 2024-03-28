Происшествия 28 марта 2024, 14:41 Житель Свердловской области устроил смертельный пожар из-за конфликта

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Уголовное дело возбудили в отношении 19-летнего жителя Свердловской области. Предположительно, по вине юноши погибли несколько человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в Новоуральске. Согласно данным надзорного ведомства, фигурант, находясь в состоянии опьянения, ради мести устроил пожар в доме подруги и ее матери. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

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По версии следствия, спустя некоторое время обвиняемый вновь совершил аналогичное преступление. На этот раз причиной стал конфликт со знакомым. Юноша поджег жилище приятеля, из-за чего погибли четыре человека.