Военный обезвредил вооруженного грабителя в Новосибирске

Военнослужащий Новосибирского высшего военного командного училища спас продавца супермаркета, на которого напал грабитель с ножом. Сержант Эмиль Касымов обезвредил злоумышленника и передал полиции, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Заместитель командира взвода — командир отделения учебного центра подготовки младших специалистов училища Эмиль Касымов отправился в магазин за продуктами в обеденный перерыв.

В супермаркете он увидел, как возле кассы неизвестный угрожал продавцу ножом и требовал отдать деньги. Сержант контрактной службы Эмиль Касымов быстро обезоружил нападавшего и удержал его до приезда полицейских.

«Командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего, соответствующие предложения представлены министру обороны Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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