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    20 сентября 2021, 19:48

    Пьяный мужчина устроил стрельбу из трамвата в Казани

    Редакция сайта 360

    В Казани сотрудник Росгвардии остановил пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным издания, возвращаясь домой, росгвардеец заметил на одной из улиц двух мужчин, которые говорили на повышенных тонах. В ходе конфликта один из них достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Сотрудник Росгвардии сумел обезоружить его и надеть на стрелка наручники. Второй мужчина убежал. Выяснилось, что стрелявший владел оружием на законных основаниях.