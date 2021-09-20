Пьяный мужчина устроил стрельбу из трамвата в Казани

В Казани сотрудник Росгвардии остановил пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, возвращаясь домой, росгвардеец заметил на одной из улиц двух мужчин, которые говорили на повышенных тонах. В ходе конфликта один из них достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Сотрудник Росгвардии сумел обезоружить его и надеть на стрелка наручники. Второй мужчина убежал. Выяснилось, что стрелявший владел оружием на законных основаниях.