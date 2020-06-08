Военные показали взрыв под Мурманском, где восстанавливают железную дорогу

Более 100 военных продолжают восстанавливать железную дорогу в Мурманской области после обрушения моста. Они подорвали горную породу на одном из участков строительства и засняли работы на видео.

Перед подрывом военнослужащие провели подготовительные работы. С помощью бурильно-ударной машины БУМ-2 и ручных гидравлических инструментов специалисты сделали шурфы в труднодоступных местах. Затем они заложили порядка четырех тонн взрывчатки на глубине семи-девяти метров. Весь район предварительно перекрыли.

За прошедшие три дня рабочие вывезли 11 тысяч кубических метров выработанного грунта и породы. Кроме того, специалисты вывезли тысячу кубометров щебеночного балласта и уплотнили 500 метров основной площадки земляного полотна.

«Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники», — привел сообщение Минобороны «Интерфакс».

Железнодорожные пути пришлось восстанавливать после того, как 1 июня обрушился мост на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Ожидается, что движение поездов запустят к 23 июня, а полностью сообщение восстановится уже к октябрю.