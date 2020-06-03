Военные помогут восстановить железную дорогу под Мурманском

Ж/д сообщение в Мурманской области нарушилось после обрушения моста. На помощь выехали более одной сотни военных из Брянской области.

Речь идет о восстановлении железной дороги на участке Кола — Выходной. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Глава ведомства Сергей Шойгу отдал такой указ после соответствующего поручения президента Владимира Путина. В пострадавшей области будут работать военнослужащие железнодорожного батальона Западного военного округа. Часть из них полетят туда на самолете, другая доберется по железной дороге. Также на место ЧП отправят 42 единицы специальной техники.

Специалисты подготовят карьер в скальном грунте. Это нужно для прокладки железнодорожных путей. Их протяженность составит шесть километров. Военнослужащие уже начали грузить технику для этой операции.

Железнодорожный мост на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги обрушился 1 июня. Его ветка соединяла Мурманск с остальной частью страны. Обошлось без пострадавших.

По этому маршруту в столицу Заполярья возили грузы, также ходили пассажирские поезда. Сейчас от Мурманска до станции Выходной и обратно ходят автобусы. Уже открыто уголовное дело.