Военные подключились к поискам пропавших во время крушения вертолета на Камчатке

Власти Камчатки обратились к Минобороны за помощью в поиске погибших при крушении Ми-8. Вертолет находится слишком далеко от берега и на глубине 130 метров, водолазы МЧС не могут работать на такой глубине.

«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием», — сообщил губернатора Камчатки Владимир Солодов.

По словам губернатора, военные откликнулись и пришлют роботизированные аппараты, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в месте крушения.

В четверг, 12 августа, на юге Камчатки произошло крушение вертолета Ми-8 в Курильское озеро. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Восемь человек, которые находились в хвостовой части вертолета, спаслись. Из воды их вытащили сотрудники Кроноцкого заповедника.

Поиски оставшихся восьми человек продолжаются.