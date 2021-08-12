Стало известно о состоянии выживших при крушении Ми-8 на Камчатке

Двое пострадавших при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке находятся в тяжелом состоянии, их доставили в реанимацию. Врачи заявляют, что опасений за их жизни у них нет, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ми-8 потерпел крушение на юге Камчатки в четверг. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек спаслись, продолжаются поиски еще восьми. Пятерых пострадавших доставили на вертолете в Петропавловск-Камчатский.

Помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые подошли на лодке к месту падения вертолета и спасли восемь человек. Из них двое в тяжелом состоянии, но опасений за их жизни у медиков нет, сообщил Солодов.

Помощь пострадавшим окажут в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского, отметил глава региона. По его словам, Ми-8 совершил жесткую посадку на воду и затонул. Он добавил, что в районе аварии была плохая видимость.

Ранее сообщалось, что спасшиеся пассажиры Ми-8 выплыли с глубины восемь-девять метров. Также было опубликовано видео с места поисков упавшего вертолета.