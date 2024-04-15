Происшествия 15 апреля 2024, 08:58 Военного в Забайкалье оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение Суд в Забайкальском крае оштрафовал военного на 210 тысяч рублей за пьяную езду Zamir Usmanov/Global Look Press

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В Забайкалье военнослужащий сел пьяным за руль автомобиля и попал под суд. Теперь ему необходимо выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, пьяного военнослужащего остановили правоохранители, когда он управлял машиной марки Toyota Harrier.

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В Борзинском гарнизонном военном суде в Забайкальском крае мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо денежного наказания, Козыкина лишили водительских прав сроком на два года, а также конфисковали его иномарку.

Ранее в Забайкалье суд отправил военнослужащего на два года и два месяца в колонию-поселение за отказ выполнять боевые задачи в зоне СВО.