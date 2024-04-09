Криминал 09 апреля 2024, 18:32 Отказавшегося ехать в зону СВО военного осудили в Забайкалье Суд в Забайкалье приговорил военного к 2 годам колонии за отказ от участия в СВО РИА «Новости»

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Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае вынес приговор военнослужащему, отказавшемуся выполнять приказ командира и участвовать в боевых действиях в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

В ходе заседания выяснилось, что подсудимый, «не имея уважительных причин и законных оснований», отказался от участия в боевых действиях. Причем сначала в устной, а потом в письменной форме.

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Таким образом военный без уважительных причин отказался уезжать в служебную командировку для выполнения специальных задач по приказу командира. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года и два месяца.

Ранее военнослужащего из Башкирии, который вернулся из украинского плена, обвинили в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.