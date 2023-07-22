22 июля 2023, 13:55
Российский журналист погиб в зоне СВО
РИА «Новости» сообщило о гибели журналиста Ростислава Журавлева в зоне СВО
Военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщили на официальном сайте агентства.
Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.
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По предварительной информации, также ранения получили журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала. Им уже оказывают медицинскую помощь.
Под огнем ВСУ оказались и журналисты ТАСС, «России» и пресс-службы администрации Запорожской области.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев принес соболезнования коллегам и семье Журавлева, а также выразил готовность оказать помощь семье погибшего.
Журналистика
Специальная военная операция РФ на Украине
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