Важное 22 июля 2023, 13:55 Российский журналист погиб в зоне СВО РИА «Новости» сообщило о гибели журналиста Ростислава Журавлева в зоне СВО РИА «Новости»

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Военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщили на официальном сайте агентства.

Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.

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По предварительной информации, также ранения получили журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала. Им уже оказывают медицинскую помощь.

Под огнем ВСУ оказались и журналисты ТАСС, «России» и пресс-службы администрации Запорожской области.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев принес соболезнования коллегам и семье Журавлева, а также выразил готовность оказать помощь семье погибшего.