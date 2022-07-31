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    31 июля 2022, 07:45

    ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро

    Пять человек пострадали при атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

    Оксана Кириллова

    ВСУ ранним утром атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек ранены. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

    ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро

    По его словам, «нацисты решили испортить День военно-морского флота».

    «Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развожаев.

    Он добавил, что «работает ФСБ», обстоятельства происшествия выясняются. Все праздничные мероприятия отменили из соображения безопасности.

    «Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — обратился губернатор к жителям и гостям города.