ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро

ВСУ ранним утром атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек ранены. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, «нацисты решили испортить День военно-морского флота».

«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развожаев.

Он добавил, что «работает ФСБ», обстоятельства происшествия выясняются. Все праздничные мероприятия отменили из соображения безопасности.

«Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — обратился губернатор к жителям и гостям города.