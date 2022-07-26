Водопады появились в индийском городе из-за сильных ливней

Проливные дожди, начавшиеся накануне вечером, затопили город Джодхпур в индийском штате Раджастан. Очевидцы опубликовали видео с последствиями стихии в Сети.

Мощный поток воды льется вниз по улицам, смывая автомобили и другую технику. Ливнем затопило городской железнодорожный вокзал. Власти Джодхпура объявили 27 июля выходным днем в школах и других учреждениях образования. Местные синоптики прогнозируют ухудшение погоды — дожди усилятся.

Накануне в Сочи МЧС объявило штормовое предупреждение, ветер усилится до 22 метров в секунду. Центральный и Хостинский районы затопило из-за дождей. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 27 июля.