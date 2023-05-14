Эксклюзив 14 мая 2023, 11:10 Водителя зажало в автомобиле после удара о столб на востоке Москвы Источник «360»: на Щелковском шоссе в Москве водителя зажало в автомобиле после ДТП

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На Щелковском шоссе на востоке Москвы произошла авария. Водителя Lada Priora с номерами Чеченской Республики зажало в автомобиле. Об этом сообщил «360» источник.

Телеканал «360»

«Авария произошла на Щелковском шоссе, в районе дома № 44. Водителя автомобиля Lada Priora зажало. Спасатели его деблокируют», — рассказал источник.

В Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что водитель не справился с управлением и врезался в столб.

«Движение по дублеру Щелковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее три человека пострадали в аварии на Варшавском шоссе, где иномарка влетела в фонарь.