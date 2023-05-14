Эксклюзив 14 мая 2023, 09:43 Три человека пострадали в аварии на Варшавском шоссе в Москве Источник «360»: на Варшавском шоссе в Москве водителя зажало в иномарке после ДТП

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Утром 14 мая на Варшавском шоссе в Москве произошла авария. Водителя иномарки зажало в автомобиле. Об этом сообщил «360» источник.

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«Водителя автомобиля BMW зажало после аварии. Столкновение произошло на Варшавском шоссе в Москве. В момент ДТП в иномарке находились три человека, все взрослые», — рассказал источник.

Он отметил, что, получивших травмы водителя и двух пассажиров госпитализировали.

Очевидцы аварии рассказали, что иномарку подрезал автомобиль каршеринга.

В Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили подробности аварии: водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. На месте работают оперативные службы столицы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — добавили в ведомстве.

Движение на шоссе из-за ДТП ограничили, съезд на дублер в сторону области полностью перекрыли.