28 марта 2024, 00:15
Водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в Домодедово, парализовало за рулем
Водителя водовоза, который протаранил в Домодедово лайнер Emirates, внезапно парализовало за рулем во время выполнения работы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии.
Реклама
Авария произошла в среду, 27 марта, когда понадобилось перед вылетом заправить борт воздушного судна Airbus A380 компании Emirates питьевой водой. В момент парковки водитель задел фюзеляж самолета. Пассажиров на борту еще не было. Рейс пришлось отменить.
Следователи уже организовали доследственную проверку по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.
Поврежденное воздушное судно уже осмотрели. Сейчас выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшей аварии, а также устанавливается причиненный ущерб.
Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по причине технической неисправности.
Больницы
Болезни
ДТП
Аэропорт Домодедово
Самолеты
Россия
Москва
Реклама
Реклама