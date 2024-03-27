Происшествия 27 марта 2024, 18:41 Водовоз протаранил самолет в Домодедове СК начал проверку после ДТП водовоза с самолетом в аэропорту Домодедово Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал

Читать 360tv в

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту столкновения автомобиля с питьевой водой с самолетом в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram-канал

По данным ведомства, ЧП произошло ранее в среду, 27 марта. Водитель специальной техники допустил столкновение с самолетом, который готовился к вылету в Дубай. Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

Реклама

«Следователи проводят осмотр поврежденного воздушного судна, организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление условий, причин и обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что ведомство также начало проверку по факту ЧП.

В прокуратуре уточнили, что пострадал самолет авиакомпании Emirates. Борт отстранили от полета, рейс отменили. В настоящее время идет оценка технического состояния самолета. После проверки прокуратура при наличии оснований примет необходимые процессуальные меры.

В начале февраля во время приземления в Саранске самолет выкатился за пределы посадочной полосы в сугроб.