Эксклюзив 20 февраля 2023, 06:37 Водителя спасли из перевернувшегося бетоносмесителя на западе Москвы Бетоносмеситель перевернулся на стройке в Москве и заблокировал водителя

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В строящемся жилом комплексе на западе Москвы бетоносмеситель перевернулся на бок и заблокировал водителя. Мужчина провел без движения почти три часа, рассказал источник «360».

Вызов на Очаковское шоссе приняли 20 февраля в 03:39. Бетоносмеситель КамАЗ перевернулся на бок, и водитель попал в ловушку. На помощь приехали три отряда спасателей. Мужчину освободили в 06:07 при помощи экскаватора и передали скорой помощи.

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