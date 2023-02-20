20 февраля 2023, 06:37
Водителя спасли из перевернувшегося бетоносмесителя на западе Москвы
Бетоносмеситель перевернулся на стройке в Москве и заблокировал водителя
В строящемся жилом комплексе на западе Москвы бетоносмеситель перевернулся на бок и заблокировал водителя. Мужчина провел без движения почти три часа, рассказал источник «360».
Вызов на Очаковское шоссе приняли 20 февраля в 03:39. Бетоносмеситель КамАЗ перевернулся на бок, и водитель попал в ловушку. На помощь приехали три отряда спасателей. Мужчину освободили в 06:07 при помощи экскаватора и передали скорой помощи.
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