Эксклюзив 19 февраля 2023, 23:05 Тело студента нашли на козырьке общежития на севере Москвы Источник «360» сообщил о погибшем при падении из окна общежития студенте на севере Москвы Публичное достояние

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Мертвого студента Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) с признаками падения с высоты обнаружили на козырьке второго этажа общежития на севере российской столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, 23-летний учащийся жил в комнате на 12-м этаже. Там нашли его предсмертную записку. Что стало причиной падения студента с высоты пока неизвестно.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

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