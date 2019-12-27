Водителя перевернувшегося под Липецком автобуса задержали

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса Москва — Тбилиси. Транспортное средство перевернулось в Липецкой области из-за чего погибли два человека. Об этом сообщила глава пресс-службы областного УМВД Ольга Снежкова.

«60-летний мужчина задержан, в дальнейшем будет решаться вопрос о его аресте», — цитирует Снежкову «Интерфакс».

По ее словам, после ДТП было возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Среди версий о причинах произошедшей аварии следователи рассматривают также неблагоприятные погодные условия, отметила Снежкова.

Рейсовый автобус попал в аварию вечером 16 декабря. ДТП произошло на 356-м километре трассы М4 «Дон» рядом с селом Ярлукино. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

В салоне было 17 человек, из которых двое погибли. Пассажиры получили различные травмы, в том числе пятилетний мальчик. Сейчас точные причины и обстоятельства аварии уточняются.