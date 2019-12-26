Появилось видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

В Сети была опубликована видеозапись с места ДТП с рейсовым автобусом под Липецком. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Липецкмедиа».

Авария произошла на 356-м километре трассы М4 «Дон» неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района. Автобус следовал из Москвы в Тбилиси и опрокинулся на обледеневшей дороге. По данным местного отделения МЧС, ДТП произошло около 18:40.

По некоторым данным, в автобусе находились 18 человек, двое из которых погибли, еще восемь были госпитализированы, уточняет РИА «Новости».

По данным экстренных служб, все пассажиры и водитель машины являются гражданами Грузии. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.