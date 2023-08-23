Происшествия 23 августа 2023, 10:38 Водителя каршеринга задержали за наезд на ребенка в Москве Водителя каршеринга задержали за наезд на пятилетнего ребенка на юго-западе Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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На юго-западе Москвы, на улице Веневская, водитель автомобиля каршеринга сбил на пешеходном переходе пятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали, а виновника аварии задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В отношении водителя возбудили дело по пункту «а, в» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса России.

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«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, водитель на момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, он передвигался без водительского удостоверения и под чужим аккаунтом. Состояние ребенка тяжелое.

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