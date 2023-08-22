Происшествия 22 августа 2023, 16:44 Иномарка насмерть сбила пенсионера на севере Москвы Прокуратура Москвы: на улице Лобненская водитель Hyundai насмерть сбил пенсионера Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Северном округе столицы пожилой мужчина погиб под колесами иномарки. ДТП произошло во вторник, 22 августа, на улице Лобненская, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 43-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai, сдавая назад, сбил пешехода. От полученных травм 81-летний мужчина умер на месте.

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«Действия водителя автомобиля подлежат квалификации по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Водителя планируют привлечь к ответственности по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средствам, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура контролирует расследование всех обстоятельств аварии.

Ранее водитель Kia врезался в отбойник и сбил пешехода на северо-западе Москвы. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.