22 августа 2023, 16:44
Иномарка насмерть сбила пенсионера на севере Москвы
Прокуратура Москвы: на улице Лобненская водитель Hyundai насмерть сбил пенсионера
В Северном округе столицы пожилой мужчина погиб под колесами иномарки. ДТП произошло во вторник, 22 августа, на улице Лобненская, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что 43-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai, сдавая назад, сбил пешехода. От полученных травм 81-летний мужчина умер на месте.
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«Действия водителя автомобиля подлежат квалификации по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Водителя планируют привлечь к ответственности по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средствам, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Прокуратура контролирует расследование всех обстоятельств аварии.
Ранее водитель Kia врезался в отбойник и сбил пешехода на северо-западе Москвы. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
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