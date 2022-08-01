01 августа 2022, 03:15
Водителя автобуса насмерть зажало дверьми на юго-западе Москвы
Тело водителя с зажатой дверьми автобуса головой нашли в Москве
Тело мужчины с зажатой дверьми автобуса головой было найдено на парковке у одного из жилых домов на Озерной улице в Москве. Детали происшествия сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Утром 31 июля в районе улицы Озерная, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО „Стартранс“», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти мужчины. Накануне днем в Ставропольском крае произошло страшное ДТП. В результате столкновения «Газели» и импортной легковушки погибли пять человек, в том числе один ребенок.