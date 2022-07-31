Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП с маршруткой в Ставропольском крае

При столкновении маршрутной «Газели» с легковым автомобилем Chevrolet Cruze в Ставропольском крае погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным местного ГУ МЧС, еще 10 человек пострадали.

«Сегодня на 502-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси „Газель“ с легковым автомобилем. В результате ДТП оба автомобиля загорелись», — сообщили в МЧС.

Источник фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Авария случилась около 12:30 в районе Светлограда. По предварительным данным правоохранителей, водитель Chevrolet, «совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности и выехал на встречную полосу». В этот момент в салоне маршрутки были люди.

На место выехали спасатели, медики, представители ГИБДД. Пожарным пришлось тушить огонь на площади 12 квадратных метров. Пострадавших госпитализировали, они находятся в Петровской районной больнице. С их родственниками работают психологи МЧС России.

Сейчас на месте аварии работают наряды ДПС, следователи и сотрудники прокуратуры. Личности погибших и раненых устанавливаются.