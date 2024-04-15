Происшествия 15 апреля 2024, 23:52 Водитель в Саратове попытался задавить участников массовой драки Водителя, наехавшего на участников массовой драки в Саратове, задержали РИА «Новости»

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В Саратове задержали водителя автомобиля, который попытался задавить участников массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло на проспекте Столыпина. Задержанному предъявили подозрение в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина на автомобиле Lada Priora совершил наезд на участников противодействующей стороны. Меру пресечения фигуранту определит суд.

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