15 апреля 2024, 23:52
Водитель в Саратове попытался задавить участников массовой драки
Водителя, наехавшего на участников массовой драки в Саратове, задержали
В Саратове задержали водителя автомобиля, который попытался задавить участников массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
ЧП произошло на проспекте Столыпина. Задержанному предъявили подозрение в покушении на убийство общеопасным способом. Мужчина на автомобиле Lada Priora совершил наезд на участников противодействующей стороны. Меру пресечения фигуранту определит суд.
Реклама
Ранее легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль.
Водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.
Саратов
Драки
Водители
Реклама
Реклама