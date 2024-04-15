Происшествия 15 апреля 2024, 02:07 Водитель переехал сбитую другой машиной женщину в Петербурге МВД: в Петербурге перебегающую дорогу женщину сбили сразу два автомобиля РИА «Новости»

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Легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний водитель, наехал на перебегавшую вне пешеходного перехода дорогу петербурженку.

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«Женщину отбросило на „встречку“, где на нее совершил наезд Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя», — указали в сообщении.

Пострадавшей на вид около 40 лет. Ее личность сейчас устанавливается. Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Полицейские уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.