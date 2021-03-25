Водитель в Ярославле сбил 5 человек на пешеходном переходе

В Ярославле водитель «Газели» сбил пятерых человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом в пресс-службе ГИБДД сообщили РИА «Новости».

В четверг, около 10:40, в Ярославле водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на пятерых пешеходов. Согласно предварительным данным, люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пять пешеходов были доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится проверка.

В среду в Москве задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП, который 23 марта, находясь за рулем Mercedes, сбил двух женщин-пешеходов, которые впоследствии скончались. Водитель иномарки бросил машину на месте происшествия и скрылся. На следующий день его задержала полиция. На допросе он признал свою вину и рассказал, что собирался сдаться сам, но за сутки так и не явился с повинной. Возбудили уголовное дело. Виновнику трагедии грозит 15 лет тюрьмы.