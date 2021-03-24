Виновник смертельного ДТП в Москве сутки бегал от полиции. Случившееся могло быть местью за отчисление

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП в Москве с двумя погибшими. Предполагается, что женщин на перекрестке Конаковского проезда и Пулковской улицы сбил 25-летний Хусен С. Что известно об этом молодом человеке и почему он скрылся с места происшествия, выяснил «360».

Авария произошла 23 марта. Водитель бросил свой Mercedes и сбежал. Пострадавшие скончались: одна женщина умерла в машине скорой помощи, вторая — в реанимации. Владельца автомобиля нашли довольно быстро. Выяснилось, что иномарку он успел продать, а документы на нее еще не переоформлены.

Уехал с места ДТП в шоке

Столичная полиция сообщила о задержании подозреваемого на следующий день — 24 марта. Им оказался Хусен С. На допросе он рассказал правоохранителям подробности трагедии.

«Ужинали с другом <…> в кафе. Уехал. Не сработали тормоза», — заявил сидевший за рулем иномарки. Он добавил, что собрался заехать в больницу — проверить сломанную полтора месяца назад ногу. Якобы молодой человек никуда не спешил, «просто ехал». Хусен заверил, что на ужине он не пил.

Помню только, как врезался в машину. <…> Потом — ничего. Хотел в больницу. Понял, что мне плохо Хусен С. подозреваемый в смертельном ДТП.

По словам очевидцев, Mercedes занесло, он врезался в припаркованный Mitsubishi. После столкновения молодой человек остановил такси и поехал в больницу Зеленограда. Оттуда направился в Клин, где, как утверждает, живет у друга. Место ДТП водитель покинул, поскольку «был в шоковом состоянии».

«Я в больницу хотел и сдаться», — пояснил подозреваемый. На вопрос, почему полицейским все-таки пришлось его задерживать, Хусен не ответил.

Бывший студент и торговец с рынка

Предположительный виновник аварии, писал Telegram-канал Life Shot, был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации. За день до ДТП его отчислили — за неуспеваемость.

Одна из погибших в результате аварии женщин — 72-летняя методистка факультета авиационных систем и комплексов, где учился Хусен. Пока неизвестно, случайной ли была авария, или трагедия стала результатом умысла.

На кадрах оперативной съемки МВД водитель Mercedes уверял, что был трезв. Тем не менее СМИ писали, что парень нередко садился за руль пьяным. По данным телеканала РЕН ТВ, в Москву он переехал сразу после школы из Душанбе. Какое-то время профессионально занимался настольным теннисом. Водительские права получил несколько лет назад, работал торговцем на рынке.

Свою вину в случившемся Хусен признал. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил ПДД и эксплуатации транспортных средств. Молодого человека могут посадить на срок до 15 лет.