Водитель такси врезался в забор стоянки на Менжинского в Москве — видео | 360°

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Водитель такси врезался в забор стоянки на Менжинского в Москве — видео

ДТП с участием такси и Kia Rio произошло на улице Менжинского в Москве

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На улице Менжинского в Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси и Kia Rio. Таксист не справился с управлением, влетел в забор стоянки и обесточил ее. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы около 22:00 в пятницу. Заявитель сообщил о ДТП с пострадавшими. Выяснилось, что автомобиль такси сбил ограждение стоянки и оборвал провода. По данным источника «360», в результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны.

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Участникам дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области повезло меньше. Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с отечественной легковушкой. От удара она отлетела в Toyota. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, пассажирки Toyota получили травмы.

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