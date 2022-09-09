Массовое ДТП случилось в Ростовской области | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

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Viber Массовое ДТП случилось в Ростовской области

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В Ростовской области произошла массовая авария, в результате которой погибли люди. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

В ДТП участвовали два грузовых автомобиля и две легковые машины. Водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с ВАЗом, который отбросило на иномарку Toyota. Последнюю откинуло на КамАЗ.

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В результате погибли водитель и пассажир ВАЗа. Также пострадали пассажирки Toyota, среди которых оказалась семилетняя девочка. Пострадавших доставили в больницу.

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