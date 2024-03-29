Эксклюзив 29 марта 2024, 22:54 Водитель такси умер за рулем и спровоцировал ДТП в центре Москвы Источник «360»: водитель такси умер за рулем в центре Москвы РИА «Новости»

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Авария с автомобилем такси произошла в центре Москвы. Водитель Nissan умер за рулем, после чего машина наехала на отбойник. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах.

По данным собеседника, авария произошла на Нижегородской улице в Таганском районе столицы. У водителя такси остановилось сердце прямо во время поездки, после чего машина налетела на отбойник.

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В результате аварии погиб водитель такси, двое пассажиров не пострадали.

В начале марта водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом, мужчина от госпитализации отказался. Аварию на шоссе Энтузиастов спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai, которая резко затормозила. Из-за этого столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки.