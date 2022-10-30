Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП под Новосибирском | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 21:23 Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП под Новосибирском Источник: в Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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В Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места наезда, не оказав ему помощь. Мужчина был за рулем внедорожника, сообщил источник в экстренных службах. В распоряжении «360» оказались кадры с места ДТП.

На записи видно, как мужчина, управляя белым автомобилем, поворачивает во двор. В этот момент по дороге шел маленький мальчик. Водитель не заметил ребенка и сбил его.

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Сразу после этого мужчина выбежал из машины и подошел в пострадавшему, но вскоре уехал, оставив его лежать на асфальте. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Пользователи Сети утверждают, что за рулем автомобиля, который сбил ребенка, находился местный чиновник. Другие подробности происшествия пока не известны.

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