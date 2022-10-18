ДТП с полицейской машиной в центре Москвы сняли на видео | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 23:03 ДТП с полицейской машиной в центре Москвы сняли на видео Полицейская Lada столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe на Красной Пресне в Москве

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В центре Москвы на Красной Пресне произошло ДТП — полицейская Lada столкнулась с кроссовером Hyundai Santa Fe. Авария случилась около 20:00, по предварительным данным, есть пострадавшие. В распоряжении «360» оказались кадры с места ДТП.

На кадрах видно, что у черного кроссовера повреждена передняя часть. На месте работают правоохранители, зона ДТП оцеплена лентой.

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На месте аварии разлилось топливо на площади примерно два квадратных метра, следует из данных дежурной службы. В пресс-службе столичного МВД подтвердили информацию о ДТП с участием полицейского автомобиля.

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«Дорожное происшествие с участием двух единиц автотранспорта. Одна из них является служебным автомобилем патрульно-постовой службы. Произошло столкновение. По предварительным данным, два человека будут направлены на оказание помощи в медучреждение, среди них полицейский. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Место происшествия огородили, правоохранители отключили АКБ, пострадавших осмотрели медики.

По сообщению диспетчерской службы в этом же районе произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей. Из-за аварии перекрыто движение по трем полосам в сторону центра. По предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.