Происшествия 20 января 2023, 23:04 Автомобиль въехал в фасад здания в центре Москвы Момент въезда автомобиля в фасад здания на Тургеневской площади в Москве попал на видео РИА «Новости»

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Автомобиль въехал в фасад здания в Красносельском районе столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». К посту прикреплена видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП.

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Все произошло на Тургеневской площади в районе дома № 2. Судя по кадрам, водитель авто совершал поворот, но, по неизвестной пока причине, съехал с дороги на тротуар и врезался в здание.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы города. Все обстоятельства и причины произошедшего уточняется. Информация о пострадавших выясняется.

Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в столичном Дептрансе.

Вечером в пятницу, 20 января, в Зеленограде водитель Toyota сбил двух человек, сообщил источник «360» в экстренных службах. Как позже уточнила прокуратура Москвы, водитель сбил мужчину и женщину. Они переходили дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, за рулем иномарки была женщина.