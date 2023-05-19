Происшествия 19 мая 2023, 10:36 Водитель сбежал с АЗС на Сахалине в горящем авто Отъезд водителя на горящем автомобиле с заправки в Сахалинской области попал на видео

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На АЗС в городе Оха Сахалинской области загорелся автомобиль. Парень не дожидаясь, когда пламя погаснет, сел за руль и уехал. Огонь перекинулся на его друга, который получил ожоги первой и второй степени, сообщил Telegram-канал Shot.

Необычный случай случился ночью 18 мая, видео с камеры видеонаблюдения показали сахалинские паблики. Два друга на Honda HR-V приехали на заправку в Охе. Один из них вставил пистолет в бак и начал заправлять машину, попутно снимая видео на телефон. В какой-то момент шланг подачи топлива вспыхнул, огонь перекинулся на люк бензобака и одного из парней.

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Оба друга отбежали в сторону и начали стряхивать огонь. Затем, не дожидаясь, когда огонь погаснет, один из них сел за руль и уехал. Его друг, хромая, вышел из темноты к работникам АЗС. По информации канала, он получил ожоги первой и второй степени. Машину потушили.

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