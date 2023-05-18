Происшествия 18 мая 2023, 10:30 Семь машин загорелись на Пулковском шоссе в Петербурге

Читать 360tv в

В ночь с 16 на 17 мая в Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе горели семь машин. По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, там случилось сразу два пожара, написала Neva.Today.

Очевидцы сообщили сотрудникам ведомства, что горит машина BMW Х5. До приезда пожарных огонь успел перекинуться на рядом стоящую Hyundai. Автомобиль BMW Х5 выгорел полностью, а у Hyundai сгорела крыша багажника.

Реклама

Позже ночью на Пулковском шоссе случился еще один пожар. Там загорелось сразу три автомобиля: Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW. Рядом стоящие Toyota Land Cruiser и Infiniti получили незначительные повреждения. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.