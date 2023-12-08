Эксклюзив 08 декабря 2023, 13:37 Водитель рассказал подробности ДТП школьного автобуса и иномарки в Приморье Водитель попавшего в ДТП в Приморье школьного автобуса рассказал об аварии

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Водителю школьного автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, потребовалась помощь врачей — у него подскочило давление, пришлось лечь в больницу. В беседе с «360» мужчина рассказал о подробности аварии с иномаркой Toyota Sprinter.

«У меня давление подскочило, положили в больницу. Так вроде нет, травм не получил», — поделился водитель.

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Говоря об аварии, мужчина пояснил, что дети вместе с сопровождающим были на экскурсии в дельфинарии во Владивостоке. В ДТП автобус попал, когда школьники уже возвращались домой.

«Я ехал из Владивостока, включил поворотник, стал поворачивать на перекрестке, уже больше половины повернул и слышу визг тормозов, потом удар. Машину я не видел, без освещения ее было не видно, да и несся [водитель иномарки], как угорелый, даже дети могут подтвердить», — подчеркнул собеседник «360».

После удара автобус развернуло, а затем транспортное средство сразу упало на бок. Водитель добавил, что все произошло очень быстро — никто даже ничего не успел сообразить.

«Один мальчик сразу жаловался, что у него сильно болит бок, его увезла скорая. остальных родители позабирали», — пояснил он.

Мужчина отметил, что среди детей не было паники, эвакуировались все через аварийный люк. Все действовали слаженно, помогали друг другу.

Оценить повреждения иномарки водитель затруднился.

«Вторая машина пострадала, но я в тот момент больше за детей переживал», — заключил собеседник «360».

По данным регионального Минздрава, после аварии восемь детей получили ушибы, их отправили на амбулаторное лечение.

В прокуратуре заявили о проверке по факту случившегося. По предварительной информации, водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter, указали в надзорном ведомстве.