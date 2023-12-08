Происшествия 08 декабря 2023, 11:25 Школьный автобус опрокинулся после столкновения с иномаркой в Приморье МВД: экскурсионный автобус со школьниками столкнулся с Toyota в Приморье

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Автобус ПАЗ, в салоне которого находился 21 школьник и один сопровождающий, попал в ДТП с участием иномарки в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Информация об аварии поступила в дежурную часть МВД по городу Партизанску в 15:50 (08:50 по московскому времени) Автобус и легковой автомобиль Toyota Sprinter столкнулись на 82-м километре автодороги Шкотово — Партизанск.

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Уточняется, что 63-летний водитель ПАЗ вез школьников в село Сергеевка из Владивостока, куда они ездили на экскурсию. В результате аварии травму получил один ребенок, его госпитализировали. В больницу также попал 45-летний водитель Toyota Sprinter.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила о проверке по факту ДТП. На месте происшествия находится прокурор города Партизанска Павел Каплиев. Надзорное ведомство оценит исполнение требований российского законодательства по перевозке детей.

Ранее в Приморье на трассе Хабаровск — Владивосток — Тавричанка произошло другое ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находились 15 школьников, восемь из них получили травмы. Возбуждено уголовное дело.