Водитель погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Авария произошла около 23:20 мск 1 февраля на Свердловской набережной. Автомобиль Kia Ceed выехал на встречную полосу через разделительный бордюр и столкнулся с автобусом ПАЗ 530-го маршрута. Водитель легковушки скончался на месте, пять пассажиров автобуса получили различные травмы.

Личность погибшего водителя Kia устанавливается.

Автобус, попавший в аварию, курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Всеволожск Ленинградской области.

Ранее стало известно об инициативе Минюста увеличить штрафы за превышение скорости. При превышении на 20 километров в час предлагается штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а на три тысячи. За езду на «красный» или разворот в неположенном месте можно будет лишиться прав.