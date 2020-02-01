Автоштрафы могут стать жестче. И это станет очередным кнутом для водителей

Штрафы для водителей предложили ужесточить. Вместо 500 рублей за превышение скорости придется заплатить три тысячи, а если проехать на «красный» или развернуться в неположенном месте — можно лишиться прав. В силу поправки не вступили, но Минюст уже опубликовал нововведения в КоАП. Об очередных палках в колеса для водителей — в материале «360».

В населенных пунктах, по правилам дорожного движения, можно ехать со скоростью 60 километров в час. Обычно водители разгоняются до 79 километров в час — в этом случае камера видеофиксации не может уловить эту разницу в скорости.

Проект нового КоАП предлогает повышенные штрафы. Если раньше превышение на 20-40 километров в час каралось штрафом в 500 рублей, то теперь он увеличится до 3000 рублей. Гонки в городах на скорости выше разрешенной на 40-60 километров в час — штраф до четырех тысяч рублей. И самое жесткое — превышение на 60 километров в час. В этом случае придется отдать в казну 5000 рублей и попасть под запрет на вождение автомобиля сроком от четырех месяцев до полугода.

Проект Минюста, который пока не вступил в силу, подразумевает не просто увеличение сумм штрафов, но и новую накопительную систему. Это значит, что чем больше нарушений совершил водитель, тем серьезнее наказание его постигнет.

Например, гонщика, которого во второй раз поймали на превышении скорости в 60 километров в час, смогут заставить заплатить 10 тысяч рублей и отказаться от вождения автомобиля на год.

Если поправки примут, накопительная система распространится и на другие грубые нарушения ПДД. В их число войдут: проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также движение задним ходом в запрещенном месте.

Предложенные поправки ужесточат правил и в простых ситуациях. Например, при отказе уступить дорогу машине, пользующейся преимуществом, неправильномпроезд железнодорожных путей или непропуске пешехода. За подобные нарушения автомобилисту будет нрозить лишение прав на год-полтора и штраф в 30 тысяч рублей. Эти санкции сстанут вводить в отношении тех водителей, кто совершил одно и то же нарушение три и более раз.

Могут ужесточить наказание и за отказ остановиться по требованию полиции. Если водитель неоднократно отказался подчиниться требованию сотрудника остановиться и пытается скрыться, то для такого автомобилиста предусмотрят штраф в 40 тысяч рублей и лишение прав на два-три года. Нынешнее наказание предусматривает только штраф за «невыполнение законного требования» остановиться, не уточняя количество требований. Да и размер гораздо меньше — 500-800 рублей.

По поправкам в КоАП есть несколько хороших новостей: накопительная система не будет учитывать нарушения, замеченные камерами видеофиксации; в Госдуме посчитали, что новые правила противоречат посланию президента; появится штраф за вождение в пьяном виде, если в машине находится ребенок до 16 лет — сумма составит 50 тысяч рублей (плюс лишение прав на два-три года). Сейчас за такое нарушение штрафуют на 30 тысяч рублей вне зависимости, есть ребенок в машине или нет.

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кнут без пряника

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр по просьбе «360» оценил проект документа. По его словам, аварийность на дорогах России не снизился — для многих людей и существующие штрафы не являются маленькими, а если они нарушают, то зачастую делают это случайно. А те, кто водит агрессивно и нагло — продолжат это делать.

И так сегодня тяжелое время, когда доходы населения падают. Люди внимательно следят, чтобы не попадать на штрафы. В мозг пока не засело, что нельзя в принципе нарушать ни скоростной режим, ни разметку. Тем не менее задумываются о штрафах и не готовы платить, потому что они немаленькие относительно их дохода Ян Хайцеэр.

Хайцеэр подчеркнул, что самые наглые нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона. Причем речь должна идти не о суммах штрафов, а о сроках лишения прав.

В то же время нынешние автоштрафы Хайцеэр назвал «убедительными, чтобы честные граждане страдали, а нечестным было наплевать». Повышение тарифов может привести к тому, что люди просто перестанут пользоваться автомобилями.

«В стране хреновые знаки — мутные и невидные, в непонятных местах установленные. Отвратительная разметка, которая делается хаотично и никем не продумана. Люди постоянно ошибаются, когда разметки в принципе не видно. Есть множество причин, почему люди случайно нарушают правила. Им будет неприятно платить большие деньги. Здесь идет несоответствие между доходами населения и повышающимися штрафами», — объяснил Хайцеэр.

Он уверен, что основная задача инициаторов таких проектов — не повысить осознанность действий за рулем, чтобы люди меньше нарушали. Главная цель — чтобы водители больше платили. Из-за этого повысилась нервозность за рулем: переизбыток камер, плохой разметки и знаков.

У нас только кнут, у нас нет пряника Ян Хайцеэр.

Хайцеэр отметил, что тенденция будет только ухудшаться: штрафы будут только расти, а «репрессивные меры» усиливаться.

Забота не о безопасности

Автомобильный видеоблогер и автор канала «Лиса Рулит» Елена Лисовская уверена, что «забота государства номер один» — пополнить бюджет, но никак не уменьшить количество ДТП.

Забота государства номер один была не о том, чтобы количество ДТП снизилось, к сожалению, а о том, чтобы бюджет наполнялся получше из кармана автолюбителей. Наверное, действенные меры с точки зрения снижения скорости для людей, которые любят полихачить. Цифры действительно уже достаточно высоки. Конечно, это кого-то остановит. Чуть-чуть в первое время лихачей отрезвит Елена Лисовская.

В то же время Лисовская согласна, что ездить по городу со скоростью, на 30 километров в час больше разрешенной, неприемлемо.

«Я все это так же ненавижу, как и все автолюбители. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, то взрослые люди понимают, что это правильно. Если существует бесплатный порог в плюс 20, 80 [километров в час] по городу — нормальная скорость. Если говорим о трассах: если идти по магистрали не 130, а 160 — далеко не каждый автомобиль является безопасным на такой скорости», — сказала Лисовская.

Конечно, нарушения, зафиксированные камерами, не будут учитываться накопительной системой штрафов. Однако каждое устройство может снять случайных нарушений на кругленькую сумму.