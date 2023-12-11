11 декабря 2023, 23:47
Водитель Lexus врезался в дерево в центре Москвы, есть пострадавшие
Источник «360»: два человека пострадали в ДТП на Новом Арбате в Москве
Два человека пострадали в результате аварии в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360». По его данным, водитель легкового авто не справился с управлением и влетел в дерево на улице Новый Арбат, после чего машина загорелась.
«ДТП с пожаром. Произошел разлив топлива. Пострадало два человека», — рассказал источник.
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По данным столичного дептранса, в аварию попал водитель Lexus. Он также задел другой автомобиль марки Mercedes.
«На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия не затруднено», — добавили в ведомстве.
Накануне на северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека, среди них двое детей.
ДТП
Водители
Москва 2023
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