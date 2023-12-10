10 декабря 2023, 19:51
Два ребенка пострадали в ДТП с самосвалом в Москве
Источник «360»: самосвал и иномарка столкнулись в Москве, пострадали 3 человека
Два автомобиля столкнулись на 1-й Северной улице на северо-востоке Москвы. Пострадали три человека, среди них двое детей, сообщил источник «360».
«Произошло столкновение самосвала и иномарки Skoda Rapid», — уточнил он.
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По предварительным данным, помощь медиков понадобилась одному взрослому и двум детям. Пострадавших осмотрели врачи. Двух детей решили отвезти в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дети
ДТП
Москва 2023
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