Происшествия 05 апреля 2024, 09:28 Водитель легковушки погиб в ДТП с поездом в Бурятии Человек погиб в аварии с поездом на железнодорожном переезде в Бурятии РИА «Новости»

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В Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. В результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ранним утром 5 апреля на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сразу же попытался затормозить состав, но аварии избежать не получилось. От полученных травм находившийся за рулем автомобиля мужчина умер на месте.

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На место аварии направили полицейских. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Байкальская транспортная прокуратура также проверит, как соблюдается закон о безопасности движения и работы железнодорожного транспорта.

Движение на участке, где произошло ДТП, восстановили.

Ранее под Ярославлем автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли семь человек. Следователи возбудили уголовное дело.