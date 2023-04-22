Происшествия 22 апреля 2023, 12:29 Водитель легковушки погиб в ДТП с микроавтобусом в Башкирии ГИБДД: водитель Mazda погиб в аварии с автобусом на трассе Дюртюли — Нефтекамск Пресс-служба МЧС

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Микроавтобус столкнулся с иномаркой на трассе в Башкирии, один человек погиб. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался», — написал он.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. На трассе организовали реверсивное движение, причина аварии выясняется.

По последним данным пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» попали 10 пассажиров автобуса и один — легковушки. Всего в общественном транспорте было 14 человек, писал RT.

Ранее «360» писал о другой смертельной аварии. На улице Косыгина погиб человек после столкновения мотоцикла с внедорожником. На месте происшествия работали полицейские и медики. Тело скончавшегося пришлось доставать из-под машины.