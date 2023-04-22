22 апреля 2023, 08:19
Один человек погиб после столкновения мотоцикла с внедорожником в Москве на улице Косыгина
Источник: в ДТП с мотоциклом и внедорожником в Москве на улице Косыгина погиб человек
Смертельная авария с участием мотоцикла Honda и внедорожника Toyota произошла в ночь на 22 апреля у дома № 10 на улице Косыгина в Москве. Об этом «360» сообщил источник.
В результате ДТП один человек погиб. Его тело извлекли из-под машины. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.
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Источник отметил также, что мотоцикл был без госномеров.
Информация об аварии уточняется.
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